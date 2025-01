FOLORUNSHO, Confronto positivo. Qui per ripagare la fiducia

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Prima del fischio d'inizio della partita contro il Torino, il centrocampista della Fiorentina Michael Folorunsho, subito titolare alla sua seconda partita in maglia viola, ha parlato a DAZN: "In settimana c'è stato semplicemente un confronto in spogliatoio perché questo è un gruppo di ragazzi che lavorano tutti i giorni per portare a casa un obiettivo importante. Penso che dal confronto sia uscito qualcosa di positivo, non vediamo l'ora di tornare a giocare e a vincere. Ho scelto Firenze e la Fiorentina perché hanno dimostrato fin da subito che credono in me. Non potevo sapere di giocare dal 1' già oggi ma spero di ripagare la fiducia".