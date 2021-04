FLACHI, Fossi in Vlahovic rimarrei viola. Se va via...

Francesco Flachi, ex attaccante della Fiorentina e della Sampdoria, è intervenuto per analizzare la situazione di Dusan Vlahovic. Queste le sue dichiarazioni a TMW: "Fossi lui io rimarrei alla Fiorentina perché ora sta bruciando le tappe, ma ogni anno è possibile migliorare ancora il bagaglio tecnico. Restando ha la possibilità di giocare e può essere costruita una squadra intorno a lui, può crescere e diventare ancor più più forte. Mi auguro che non sia il suo caso ma quando certi giocatori vanno via per una big poi a volte non giocano e devono cercare un altro club per trovare più spazio con tutte le difficoltà legate ad uno stipendio alto. Preferirei ripeto restare a Firenze poi bisogna vedere anche le ambizioni della Fiorentina, che comunque può diventare grande. In che cosa è migliorato? E' più cinico, è bravo nel tenere la palla, ora è diventato un punto di riferimento per la squadra. Poi quando un giocatore ha sicurezza può fare cose che non ti aspetti".