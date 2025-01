FIRICANO A RFV, Marì? Aspetto prima di vedere Pongracic

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Nel pomeriggio di Radio FirenzeViola spazio ad Aldo Firicano: ai nostri microfoni, l'ex difensore viola ha invitato alla calma e professato ottimismo per il prossimo futuro della Fiorentina: "Evitiamo il disfattismo e ricordiamoci delle otto vittorie consecutive e di quanto di buono fatto. Non è una partita persa che può far cambiare il mood della piazza. Anche per le premesse a inizio stagione, non c'è da fare drammi. Questo è un momento di flessione ma è fisiologico. Sabato ero allo stadio, ho visto una gara condizionata dagli errori ma la Fiorentina non ha sfigurato".

Bastano Folorunsho e Pablo Marì per far ripartire questa squadra?

"Non credo che il mercato sarà determinante, non potrà essere faraonico. Quindi mi concentrerei su quello che c'è. Ma, ripeto, bisogna essere ottimisti. Su Marì del Monza dico che è un buon giocatore, però non dimenticherei Pongracic, mi aspetterei di vederlo. Così come Gudmundsson".

L'ha sorpresa l'impiego di Moreno dal primo minuto?

"Intanto non ha fatto una brutta gara. Certo, un difensore deve essere sempre concentrato e non lo è stato. Ha fatto un errore pagato carissimo. A questi livelli non si possono fare cose del genere, ma ripeto che non mi era dispiaciuto prima".