Fiorentina-Torino 1-0, doppio cambio di Grosso, poi Pellegrino la sblocca!

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Passa la Fiorentina al 47'! La ripresa si era aperta con un doppio cambio di Grosso, che ha inserito Gnonto e Atta per Mastantuono e Brescianini, ma a stappare la partita è un tiro da lontanto di Pellegrino: il centravanti protegge bene la palla e spara col mancino, trovando un grosso errore di Perri che permette l'1-0!