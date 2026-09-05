FirenzeViola Una Fiorentina spenta viene fischiata dal Franchi: al 45' è ancora 0-0

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La gara del Franchi comincia in un caldo torrido e si apre con gli spettri di una settimana fa: esattamente come sabato scorso, la Fiorentina inizia con una doppia palla gol clamorosa, prima con Mastantuono e poi con Njie, che trova un grande intervento di Perri e un salvataggio sulla linea successivo. Non un buon auspicio, eppure il canovaccio vede la squadra di Grosso provare la manovra continua per i primi quindici minuti di gara, quando fuoriesce la cattiveria e la reazione tecnica del Torino.

Arrivano i fischi del Franchi

Dopo il primo quarto d'ora viene fuori la formazione granata e lo fa in modo abbastanza evidente, schiacciando spesso la Fiorentina nella sua metà campo. Mandragora trova un gran tiro da lontano deviato da De Gea, Fortini colpisce di testa e centra Viery, poi piove sul bagnato e Oulai è costretto al cambio per problemi fisici: il Franchi inizia a fischiare a più riprese una squadra sottomessa dal Torino. Scorrono gli ultimi minuti di gara senza predominio di nessuno e si va al riposo sullo 0-0 senza altre grosse occasioni, almeno non per una Fiorentina che deve fare decisamente meglio di così.