Fiorentina-Torino 1-1, Mandragora pareggia e si scusa: il Franchi lo applaude e gli dedica un coro

Fiorentina-Torino 1-1, Mandragora pareggia e si scusa: il Franchi lo applaude e gli dedica un coroFirenzeViola.it
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Oggi alle 16:37Primo Piano
di Redazione FV

Pareggia il Torino al minuto 73 col più classico dei gol dell'ex: Pellegrino va giù troppo facilmente nel tentativo di proteggere palla, i granata la recuperano a ridosso dell'area e Mandragora calcia benissimo di sinistro. Palla che si infila sul primo pallo alle spalle di De Gea, il numero 8 non esulta e anzi chiede scusa al Franchi. Il pubblico ricambia con gli applausi e poi col coro "Rolando uno di noi", per quello che è stato uno dei protagonisti di questi anni.