Polverosi sul CorSport: "Avrebbe meritato la Lazio nel caos arbitrale"

Il giornalista Alberto Polverosi ha scritto un fondo, sul Corriere dello Sport - Stadio, di commento della gara di ieri tra Lazio e Fiorentina: “Non ci si capisce più niente. Arbitri, Var, Rocchi, quando si fischia, quando no, quando il monitor si accende, quando si spegne, quando si fa moviola, quando si decide sulla dinamica dal vivo. Una categoria allo sbando. [...] In questa totale confusione è finita due a due fra Lazio e Fiorentina.

La partita era tutta dalla parte dei laziali nel primo tempo, quando i viola avevano fatto non uno, non due, ma una decina di passi indietro. Era stato un miracolo, per la Fiorentina, uscire indenne dalla tempesta che la Lazio aveva scatenato per tutto il primo tempo nell’area dei viola. […] La Lazio avrebbe meritato di più, tanto di più, anche in questa partita, ma sta remando controcorrente. […] Il pari serve a poco alla Lazio, può servire un po’ di più alla Fiorentina che solo oggi saprà se il quart’ultimo posto del Genoa si avvicinerà ancora un pochino. La strada dei laziali è tortuosa ma non fa paura, quella dei viola è più tormentata e fa paura, tanta paura, come dice il penultimo posto in classifica”.