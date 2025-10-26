Dagli inviati Fiorentina sotto 1-0 contro il Bologna al 45': gol di Castro e nessuna reazione viola

La Fiorentina termina il primo tempo sotto di un gol e senza aver creato troppi pericoli a un Bologna che altrettanto non si è espressa a grandi livelli pur riuscendo a segnare. La prima occasione è di parte viola con Moise Kean che scappa per vie centrali e poi calcia malamente fuori con il guardalinee che però segnala il fuorigioco con un pizzico di ritardo. Poi è il Bologna a salire di giri, prima con un bel tiro da fuori di Miranda al 18', deviato ottimamente in angolo da De Gea e poi con il gol dell'1-0. È il 25' quando un doppio colpo di testa in area di rigore viola, vede Pablo Marì "servire" Santiago Castro, bravissimo a calciare al volo di prima intenzione e a pescare il jolly sotto il sette.

Al 31' la Fiorentina torna a creare un'occasione questa volta con Ranieri che da due passi, su corner dalla sinistra, calcia clamorosamente alto sopra la traversa. Ancora Fiorentina al 40' con Mandragora che calcia una buona punizione, parata in versione plastica dal portiere del Bologna. Servirà tutta un'altra Fiorentina nella ripresa per provare a ribaltare una gara che, al momento, è noiosa e indirizzata verso la squadra rossoblù.