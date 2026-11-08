Verso una Fiorentina simile a Reggio Emilia: Gonçalves partirà dalla panchina

Secondo quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio, l'allenatore viola Paolo Vanoli sembra intenzionato a confermare quasi interamente la formazione vista contro il Sassuolo, puntando sulla continuità e sul modulo 4-3-3. L'obiettivo è mantenere equilibrio e solidità a centrocampo, senza rinunciare alla ricerca dei punti.

La probabile formazione di stasera

Tra i pali ci sarà De Gea, mentre in difesa dovrebbero trovare spazio Jimenez, Dragusin, Viti e Joao Mario. A centrocampo si va verso la conferma di Ndour, Oulai e Brescianini, con Fagioli inizialmente in panchina. In attacco spazio a Mastantuono e Njie ai lati di Pellegrino. Goncalves, invece, potrebbe partire dalla panchina ed essere impiegato a gara in corso.