Dagli inviati La Fiorentina Primavera va avanti 2-0, poi si fa rimontare: al Viola Park passa il Como per 3-2

La Fiorentina Primavera cade al Viola Park contro il Como e interrompe il proprio percorso positivo, perdendo dopo cinque vittorie consecutive. Una sconfitta che lascia grande amarezza alla squadra di Aurelio Andreazzoli, protagonista di un primo tempo convincente, ma incapace di gestire il vantaggio nella seconda frazione. I viola, avanti di due reti grazie alla doppietta di Campaniello, vengono infatti rimontati dai lombardi in appena un quarto d’ora.

La ripresa si trasforma in un incubo per la Fiorentina: tra il 50’ e il 57’ il Como trova per due volte la via del gol, prima con Ballone e poi con Zamagni, infine passa con Riccardo Cassano, che al 65' festeggia la clamorosa convocazione in Nazionale maggiore (ancora non ha esordito in prima squadra con Fabregas) siglando il definitivo 3-2 sotto gli occhi del Ct Roberto Mancini e ribaltando così completamente il risultato. Nel finale i viola provano a riversarsi in avanti alla ricerca del pareggio, ma senza riuscire a trovare la rete. Resta così una sconfitta pesante per i ragazzi di Andreazzoli, soprattutto per le modalità con cui è maturata, dopo una prima parte di gara che sembrava aver indirizzato la partita; grazie a questo rocambolesco successo il Como supera la Fiorentina in classifica issandosi al nono posto (viola per il momento dodicesimi).