La Fiorentina aggancia Lecce e Cremonese: la classifica di Serie A
FirenzeViola.it
Vittoria fondamentale per la Fiorentina che ha la meglio nel derby contro il Pisa e soprattutto aggancia Lecce e Cremonese al terzultimo posto. Ricordiamo che a parità di punti entra in scena la classifica avulsa per determinare chi eviterebbe lo spareggio. In attesa di Bologna-Udinese questa è la classifica aggiornata:
CLASSIFICA
1. Inter 64
2. Milan 54
3. Napoli 50
4. Roma 50
5. Juventus 46
6. Como 45
7. Atalanta 45
8. Sassuolo 35
9. Lazio 34
10. Bologna 33*
11. Udinese 32*
12. Parma 32
13. Cagliari 29
14. Genoa 27
15. Torino 27
16. Fiorentina 24
17. Cremonese 24
18. Lecce 24
19. Pisa 15
20. Hellas Verona 15
