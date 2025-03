Fiorentina, perché l'ipotesi riscatto di Colpani in questo momento è remota

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola parla della situazione di due giocatori in prestito alla Fiorentina e in questo momento indietro nelle gerarchie di Palladino. Il primo è Yacine Adli, che comunque è stato determinante soprattutto nella prima parte della stagione: il centrocampista di proprietà del Milan ha un riscatto da 13 milioni di euro e la Fiorentina al termine di questa stagione dovrà riflettere.

Discorso diverso per Andrea Colpani, ai box per un problema alla caviglia: il giocatore del Monza sta ancora eseguendo un trattamento conservativo (con tanto di tutore) per una lesione di Lisfranc, una sorta di frattura-lussazione che gli ha impedito di tornare ad allenarsi con i compagni di squadra. Non dovesse giocare ancora a lungo si allontanerebbe da quel 60% di presenze che tramuterebbe in obbligatorio il suo riscatto dal Monza per 12 milioni (dopo i 4 già versati in estate) rendendo più remota per Colpani l’ipotesi di una permanenza in viola, tanto più adesso che a centrocampo si profila un’abbondanza mai vista nel corso di tutta la stagione.