FIORENTINA, Oggi il Venezia. A caccia della prima vittoria

Dopo i due pareggi contro Parma e Puskas Akademia, alla Fiorentina serve una risposta forte e decisa contro il Venezia. Apre così le sue pagine dedicate alla sfida di questo pomeriggio al Franchi il quotidiano La Nazione. I viola devono dimostrare di aver fatto dei passi avanti nell'assimilazione del nuovo progetto tecnico di Palladino. I gigliati dopo il 3-3 di giovedì sera contro i magiari e le tante voci di mercato, legate soprattutto all'addio di Nico, hanno bisogno di recuperare le energie sia fisiche che mentali e concentrarsi solo su come battere i lagunari. Palladino vuole vedere, a livello di atteggiamento, la squadra del secondo tempo contro la Puskas Akademia e non quella della quasi intimorita della prima frazione.

Per questo dovrebbe schierare, davanti al rientrante Terracciano in porta, Quarta, Ranieri e Comuzzo in difesa, con Dodo e Biraghi sulle fasce. Linea mediana in cui dovrebbe tornare a vestire una maglia da titolare Amrabat che giocherà al fianco di Mandragora. Se davanti non c'è dubbio che la prima punta sarà Kean, lodato anche da Palladino nel pre gara, dietro di lui dovrebbero agire Sottil, confermato dopo il gol in coppa, e Kouame. L'ivoriano sembrerebbe al momento favorito su Colpani.