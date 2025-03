Fiorentina, nodo riscatti: Da Gud a Zaniolo. Ecco tutti i casi

In questo periodo di pausa per gli impegni delle nazionali, il quotidiano La Nazione si concentra sul tema dei prestiti con scadenza a giugno, e quindi dei possibili riscatti, in casa Fiorentina. Vero è che ancora non è certo nemmeno chi sia il prossimo allenatore dei gigliati, se Raffaele Palladino o un altro profilo. Dipenderà dai risultati al termine della stagione, però i viola devono iniziare a pensare a quali tra i tanti (9) giocatori in prestito dare fiducia nel progetto Fiorentina. Se per Gosens manca davvero poco, una manciata di partite, affinché scatti l'obbligo di riscatto, in tutti gli altri casi o non sono così vicini i parametri per l'obbligo o la dirigenza toscana non è sicura di investire.

Anche perché i soldi da spendere non sarebbero pochi, per riscattare tutti e nove i giocatori arrivati in prestito tra luglio e febbraio ci vorrebbero circa 100 milioni di Euro. Con buone possibilità di essere riscattati ci sono Folorunsho, Cataldi e Fagioli. Per il primo servono 8 milioni, per il secondo 4, mentre per l'ex Juventus, che sarebbe obbligatorio riscattare in caso di qualificazione ad una competizione europea, 13,5. A serio rischio di non essere riscattati ci sono invece Bove (riscatto a 10,5 milioni) per via ovviamente dei problemi di salute, Zaniolo (15) e Colpani(12) a causa invece delle deludenti prestazioni sul campo. Nella terra di mezzo, con la Fiorentina seriamente indecisa sul da farsi, ci sono Gudmundsson (17) e Adli (11).