Fiorentina-Napoli 1-3, Ranieri in area batte Milinkovic-Savic: i viola ci provano
La Fiorentina batte un colpo al 79': è il capitano Luca Ranieri a battere il portiere avversario dopo una mischia su calcio d'angolo. Il centrale viola calcia forte col mancino e beffa Milinkovic-Savic, siglando il momentaneo 1-3.
Fiorentina, che bello partire da underdog. Kean un fattore contro qualsiasi avversario, è il più forte della Serie A. Pioli e il confronto con Fagioli: sarà la sua notte. Dzeko il migliore per far piangere Conte...come nel 2013di Pietro Lazzerini
4 Fiorentina-Napoli 1-3, le pagelle: Fagioli e Dzeko notte fonda, Pongracic in affanno, solo Fazzini suona la sveglia, De Gea baluardo
Dagli inviatiFazzini rammaricato: "Dobbiamo capire il perché di certi errori: certo che ne usciremo"
Luca Calamai92 milioni sul mercato, monte-stipendi cresciuto: ha ragione Commisso a voler vincere. Giusto investire su Piccoli o sarebbe servito un centrocampista top? La sfida di Pioli è far decollare Fagioli. Comuzzo sul mercato anche a gennaio
Pietro LazzeriniPer il club la Fiorentina è più forte e Pradè lo ha palesato con i numeri. Pioli ora ha il compito di dimostrarlo con i fatti e senza alibi societari. Ma il rischio è di non aver fatto i conti con gli avversari
