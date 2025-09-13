Dagli inviati

Fiorentina-Napoli 1-3, Ranieri in area batte Milinkovic-Savic: i viola ci provano

Fiorentina-Napoli 1-3, Ranieri in area batte Milinkovic-Savic: i viola ci provanoFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 22:29Primo Piano
di Ludovico Mauro

La Fiorentina batte un colpo al 79': è il capitano Luca Ranieri a battere il portiere avversario dopo una mischia su calcio d'angolo. Il centrale viola calcia forte col mancino e beffa Milinkovic-Savic, siglando il momentaneo 1-3.