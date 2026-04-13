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Fiorentina-Lazio 1-0, grande azione viola e Gosens di testa sblocca la gara!

Fiorentina-Lazio 1-0, grande azione viola e Gosens di testa sblocca la gara!FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 21:16Primo Piano
di Redazione FV

Passa la Fiorentina al 27! L'azione è corale, Fazzini guida la palla in mezzo al campo fino a servire Dodo tra le linee: il brasiliano appoggia per l'accorrente Harrison, che crossa sul secondo palo dove arriva Gosens. Il tedesco incoccia di testa e fa 1-0!