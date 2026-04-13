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Fiorentina-Lazio 0-0, miracolo di De Gea su Zaccagni dopo tre minuti
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Ci ha messo tre minuti David De Gea a calare un miracolo. Dia lavora un bel pallone al limite dell'area e apre per un solissimo Zaccagni che si presenta a tu per tu con lo spagnolo: tiro in diagonale e parata eccezionale dell'estremo difensore viola.
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