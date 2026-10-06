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Fiorentina di nuovo a lavoro, ecco i portieri in allenamento al Viola Park

Fiorentina di nuovo a lavoro, ecco i portieri in allenamento al Viola ParkFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 16:15Primo Piano
di Redazione FV

La Fiorentina è tornata in campo oggi dopo le ore di riposo concesse da Paolo Vanoli, nel corso dell'ultimo weekend dedicato alla sosta per le Nazionali. La squadra viola si è allenata stamani sotto il sole del Viola Park, come mostra un videoclip pubblicato poco fa sui canali social del club viola.

In particolare, ecco all'opera il pacchetto portieri: De Gea, Christensen, e Lezzerini nelle varie esercitazioni a difendere la porta. Di seguito il video: