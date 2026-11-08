Fiorentina-Juventus: Vanoli potrebbe scegliere Oulai e non Fagioli, ecco perché

Il Corriere dello Sport si concentra sul ballottaggio a centrocampo in casa Fiorentina tra Nicolò Fagioli e Inao Oulai in vista della sfida di stasera alla Juventus. Secondo il quotidiano, le ultime indicazioni portano verso una possibile maglia da titolare per l'ivoriano, ritenuto più adatto per caratteristiche a una partita che potrebbe richiedere intensità e capacità di coprire ampie porzioni di campo. La Fiorentina, del resto, ha mostrato difficoltà nella riconquista del pallone, risultando la squadra con meno recuperi in Serie A nelle prime dieci giornate (559). A pesare sulla valutazione ci sarebbero anche le ultime prestazioni di Fagioli, sostituito all'intervallo contro l'Atalanta e protagonista della palla persa che ha portato al vantaggio del Sassuolo.

Vanoli continua comunque a considerare entrambi elementi importanti per la squadra, con una gestione che tiene conto delle diverse caratteristiche e del momento attraversato dai due centrocampisti. La scelta definitiva non è ancora stata formalizzata, ma l'ipotesi più accreditata è che entrambi trovino spazio nella partita del Franchi: uno dal primo minuto, l'altro pronto a subentrare a gara in corso.