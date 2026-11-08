Dagli inviati Fiorentina-Juventus, i tifosi scortano il pullman viola con cori e fumogeni

Firenze si prepara a vivere una delle partite più sentite della stagione. In vista della sfida contro la Juventus, in programma questa sera allo stadio Artemio Franchi, i tifosi della Fiorentina hanno voluto far sentire fin da subito la propria vicinanza alla squadra. Un gruppo numeroso di sostenitori viola si è infatti radunato lungo il percorso d'ingresso allo stadio per accogliere e scortare il pullman della squadra di Paolo Vanoli fino all'entrata dell'impianto.

Un'iniziativa per caricare l'ambiente e trasmettere ai giocatori tutto il calore del popolo viola prima del fischio d'inizio con cori, fumogeni e colpi al bus per far sentire tutta la propria vicinanza. L'atmosfera è quella delle grandi occasioni, con la rivalità contro i bianconeri a rendere ancora più speciale l'appuntamento. Queste le immagini di Firenzeviola: