Fiorentina-Juventus 2-1, Njie mette la freccia: viola di nuovo avanti!

Fiorentina-Juventus 2-1, Njie mette la freccia: viola di nuovo avanti!FirenzeViola.it
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Oggi alle 22:04Primo Piano
di Redazione FV

Al 53' passa avanti la Fiorentina! Dopo un bel cross tagliato di Jimenez la difesa ospite libera l'area, Oulai riapre ancora per lo spagnolo che mette un rasoterra affilato: Vicario respinge e sulla ribattuta arriva il gol di Njie che fa 2-1 per i viola!