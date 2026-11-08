Fiorentina-Juventus 1-1, Viery sbaglia, Woltemade punisce: c'è il pareggio

Fiorentina-Juventus 1-1, Viery sbaglia, Woltemade punisce: c'è il pareggioFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:21Primo Piano
di Redazione FV

Al trentaduesimo minuto arriva il pareggio della Juventus, firmato Woltemade. McKennie avvia un'azione sulla fascia sinistra e cerca la verticalizzazione per Kolo Muani: l'errore di Viery, che cerca un anticipo che non trova, lascia campo aperto al francese per sterzare sul sinitro e servire comodamente il tedesco in area. 1-1 al Franchi.