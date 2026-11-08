Fiorentina-Juventus 1-0, testata e mitraglia alla Bati: Pellegrino la sblocca!

Tre minuti e la Fiorentina è già avanti! Calcio d'angolo da sinistra e gran cross di Goncalves: Pellegrino, tutto solo, trova la prima rete di testa con la maglia viola! Esplode il Franchi, parte il classico "Chi non salta è bianconero". L'argentino dedica il gol all'idolo Gabriel Omar Batistuta, esultando con la tradizionale mitragliata del Re Leone.