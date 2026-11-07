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Verso Fiorentina-Juve: viola stasera in ritiro, i bianconeri arrivano domani
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Fiorentina-Juventus è LA partita per eccellenza vista la rivalità tra le due tifoserie e la squadra dunque, anche se si giocherà in casa in notturna, resterà in ritiro al Viola Park. Paolo Vanoli in realtà ha quasi sempre fatto il ritiro pre gara, ad esempio già con l'Atalanta che si è giocata nel tardo pomeriggio. La Juventus da parte sua, vista la gara di sera, arriverà a Firenze direttamente in mattinata.
autore
Giornalista di Firenzeviola e voce di Radiofirenzeviola per la quale interviene nel corso di "Viola Amore Mio" con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini, collabora anche con Tuttosport e il Corriere Fiorentino, da sempre attenta al mercato è l'anima battagliera della redazione
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Luca CalamaiFagioli va difeso. Paratici spieghi cosa non funziona nel comportamento di Oulai. Pedro può spaccare la Juve. Servono altri 30 milioni per il mercato invernale
Lorenzo Di BenedettoFinalmente una vittoria ma la comunicazione di Vanoli merita una riflessione. Su Goncalves è già stato detto tutto: deve diventare un titolarissimo. Perché non pensare a segnare un gol più degli avversari?
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