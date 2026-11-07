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Verso Fiorentina-Juve: viola stasera in ritiro, i bianconeri arrivano domani

Verso Fiorentina-Juve: viola stasera in ritiro, i bianconeri arrivano domaniFirenzeViola.it
Oggi alle 19:20Primo Piano
di Luciana Magistrato

Fiorentina-Juventus è LA partita per eccellenza vista la rivalità tra le due tifoserie e la squadra dunque, anche se si giocherà in casa in notturna, resterà in ritiro al Viola Park. Paolo Vanoli in realtà ha quasi sempre fatto il ritiro pre gara, ad esempio già con l'Atalanta che si è giocata nel tardo pomeriggio. La Juventus da parte sua, vista la gara di sera, arriverà a Firenze direttamente in mattinata.