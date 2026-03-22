Fiorentina-Inter 0-1, annullato il raddoppio nerazzurro: fuorigioco di Barella

vedi letture

Dopo sei minuti e mezzo, l'Inter aveva trovato anche il raddoppio. Ripartenza ben orchestrata a livello collettivo, Dumfries viene servito sulla destra e arriva un filtrante in area per Barella. L'ex Cagliari trova la rete, ma era in fuorigioco. Inizio di gara sorprendentemente negativo per la Fiorentina.