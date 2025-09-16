Social

Fiorentina, Gudmundsson in gruppo e Sabiri rientrato: le immagini della seduta

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:10Primo Piano
di Redazione FV

La Fiorentina è tornata al lavoro, subito in campo per preparare la gara con il Como. Dalle foto pubblicate sui social ufficiali si vedono anche i due assenti contro il Napoli, Gudmundsson rientrato in gruppo (anche se ancora non del tutto) e Sabiri (che aveva avuto un permesso perché diventato padre).

Pioli ha così qualche scelta in più tra centrocampo e attacco.