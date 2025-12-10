Dagli inviati

Rifinitura per la Fiorentina in vista della Dinamo Kiev, c'è il giovane Bonanno: i video

Oggi alle 15:09Primo Piano
di Pietro Lazzerini
fonte Andrea Giannattasio e Lorenzo Della Giovampaola

È iniziato poco fa l'allenamento di rifinitura della Fiorentina di Paolo Vanoli in vista della partita di domani contro la Dinamo Kiev valida per la quinta gara della fase campionato di Conference League. Confermati i quattro assenti nominati anche dal tecnico in conferenza stampa, ovvero Gosens, Fazzini, Fagioli e Sabiri. L'allenatore ha chiamato dalla Primavera di Galloppa anche il centrocampista classe 2007 Piergiorgio Bonanno, che ha così completato la rosa per la seduta odierna. Ecco i video dell'allenamento in corso al Viola Park: