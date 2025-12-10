Fiorentina-Hellas Verona, ecco la designazione arbitrale: scelto Colombo

vedi letture

Sono ufficiali le designazioni per la quindicesima giornata del campionato di Serie A, con il designatore Rocchi che ha deciso di affidare la delicata sfida del Franchi tra Fiorentina ed Hellas Verona ad Andrea Colombo della sezione di Como. Gli assistenti saranno Baccini e Perrotti mentre il quarto uomo sarà Piccinini. Al Var Matteo Gariglio della sezione di Pinerolo mentre il suo assistente sarà La Penna. Ecco la designazione completa:

FIORENTINA – H. VERONA h. 15.00

COLOMBO

BACCINI – PERROTTI

IV: PICCININI

VAR: GARIGLIO

AVAR: LA PENNA