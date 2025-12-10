Dagli inviati
Quattro assenze sicure in vista della Dinamo Kiev: il punto sugli infortunati
FirenzeViola.it
Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli, nel corso della conferenza stampa di oggi in vista della sfida di domani contro la Dinamo Kiev in Conference League ha fatto il punto sugli infortunati con Robin Gosens che non sarà a disposizione per la partita europea a causa di una ricaduta che ne ha allungato il recupero ma che potrebbe tornare tra i convocati per il Verona. Anche Fazzini non sarà a disposizione contro gli ucraini ma tenterà il recupero per il campionato. Discorso simile per Nicolò Fagioli che ha rischiato una microfrattura al piede scongiurata dagli esami del caso.
L'ex Juve potrebbe recuperare per la sfida interna di domenica pomeriggio. Infine anche Sabiri non dovrebbe essere a disposizione per la partita di Conference.
Pubblicità
Primo Piano
Dagli inviatiKostyuk (all. Dinamo): "Forse per la Fiorentina è più importante il Verona rispetto a noi"
Dagli inviatiRifinitura per la Fiorentina in vista della Dinamo Kiev, c'è il giovane Bonanno: i video
Le sensazioni sono tutte negative: spogliatoio a pezzi, dirigenza in balia delle onde e proprietà totalmente assente. Firenze ha bisogno di risposte, ma chi può darle davvero? Dall'America devono arrivare certezze, in un senso o nell'altrodi Lorenzo Di Benedetto
Le più lette
1 Le sensazioni sono tutte negative: spogliatoio a pezzi, dirigenza in balia delle onde e proprietà totalmente assente. Firenze ha bisogno di risposte, ma chi può darle davvero? Dall'America devono arrivare certezze, in un senso o nell'altro
3 Vanoli: "Ci serve un risultato importante. Albert sensibile sul rigore. Facciamo tutti un passo indietro"
Copertina
FirenzeViolaAvanti senza 'scelte drastiche': la Fiorentina prosegue con concetti mai tradotti sul campo
Dagli inviatiRifinitura per la Fiorentina in vista della Dinamo Kiev, c'è il giovane Bonanno: i video
Angelo GiorgettiCronaca di una fine annunciata: le istituzioni fiorentine devono muoversi per capire le intenzioni di Commisso. E fare pressioni. Situazione surreale, una città trascinata verso la B e nessuno ha una risposta
Mario TeneraniSolo Rocco può salvare la Fiorentina: vendendola presto per voltare pagina. Altrimenti dentro un manager di calcio. Questa squadra non merita Firenze. Spogliatoio: scintille Kean-Mandragora
Tommaso LoretoNon è con le parole che si evita la B, piuttosto commissariate la Fiorentina e risparmiateci certe dichiarazioni. A Reggio una squadra tutt'altro che unita, una gara incommentabile mentre Vanoli non lo segue nessuno
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com