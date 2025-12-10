Dagli inviati Quattro assenze sicure in vista della Dinamo Kiev: il punto sugli infortunati

Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli, nel corso della conferenza stampa di oggi in vista della sfida di domani contro la Dinamo Kiev in Conference League ha fatto il punto sugli infortunati con Robin Gosens che non sarà a disposizione per la partita europea a causa di una ricaduta che ne ha allungato il recupero ma che potrebbe tornare tra i convocati per il Verona. Anche Fazzini non sarà a disposizione contro gli ucraini ma tenterà il recupero per il campionato. Discorso simile per Nicolò Fagioli che ha rischiato una microfrattura al piede scongiurata dagli esami del caso.

L'ex Juve potrebbe recuperare per la sfida interna di domenica pomeriggio. Infine anche Sabiri non dovrebbe essere a disposizione per la partita di Conference.