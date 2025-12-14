Fiorentina-Hellas Verona 0-0: di nuovo Fagioli per Kean, para Montipò

Fiorentina-Hellas Verona 0-0: di nuovo Fagioli per Kean, para MontipòFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 15:30Primo Piano
di Alessandro Di Nardo

Al 26' altra grossa occasione per la Fiorentina, sempre sull'asse Nicolò Fagioli-Moise Kean: lancione del primo per il secondo, che brucia il diretto marcatore e spara a botta sicura di destro, in uscita Montipò si oppone e mette in angolo (sul corner colpo di testa di Kean alto). Seconda occasione per KMB, si rimane sullo 0-0.