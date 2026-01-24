Fiorentina-Cagliari 0-2, raddoppio dei sardi con Palestra
La Fiorentina non ha iniziato al meglio il secondo tempo della sfida contro il Cagliari al Franchi. I viola infatti si trovano sotto di due reti al 47', minuto durante il quale a seguito di due palle perse banalmente dalla formazione gigliata gli ospiti, guidati da Fabio Pisacane, hanno trovato la via del secondo gol con una ripartenza magistrale che è terminata con l'assist di Esposito e il diagonale vincente di destro di Palestra che non ha lasciato scampo a De Gea.
