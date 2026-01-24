Fiorentina-Cagliari 0-2, Gudmundsson vicino al gol

Come spesso accaduto nel primo tempo la Fiorentina per reagire e provare a segnare si affida al suo numero dieci, Albert Gudmundsson. Il fantasista islandese, imbeccato al limite dell'area da Solomon, ha calciato verso la porta di Caprile con un destro a giro forte e preciso che è finito ad un centimetro dal palo alla sinistra del portiere del Cagliari ed è terminato sul fondo. Fiorentina anche sfortunata.