Dagli inviati Fiorentina-Atalanta 1-0, fischi per Gud. "Mai più un simile scempio", protesta la Fiesole

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A metà secondo tempo si eleva uno striscione a dir poco provocatorio da parte della Curva Fiesole contro tutte le tifoserie che nel corso della stagione speravano nella retrocessione in Serie B della Fiorentina. In particolare, attorno al 70' della sfida contro l'Atalanta, dal cuore del tifo viola è stato esposto un telo con su scritto: "Per tutti i nemici che ci avevano sperato, è stato un onore vedere l'odio che ci avete dimostrato. Grazie a tutti". A seguire ne è stato poi srotolato un altro che recitava: "Questa stagione sia da esempio... mai più un simile scempio".

Dunque, prima uno sfottò contro chiunque abbia quasi "tifato" per la retrocessione della squadra di Vanoli, poi un'aspra critica alla società e ai giocatori - tanto che Gudmundsson, al momento della sostituzione, è stato bombardato di fischi - per la stagione terribile della Fiorentina. Il tutto suggellatto dal coro "Meritiamo di più" e da "Andate a lavorare", proseguendo nel solco già tracciato in questi giorni con i tanti striscioni che hanno tappezzato la città.