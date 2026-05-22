Vanoli: "Il girone di ritorno è stato importante, il mio lavoro è certificato dai numeri"

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Il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha parlato a Dazn nel pre partita della gara contro l'Atalanta, queste le sue parole: "Abbiamo fatto un girone di ritorno importante che rispecchia i nostri valori. La salvezza è importante, il mio lavoro è rispecchiato dai numeri. Abbiamo fatto tutto insieme ad un gruppo che nonostante i primi errori si è comportato da uomini, anche nell'ultima partita con la Juve che sapevamo quanto valeva per i tifosi".

Sul suo lavoro fatto anche sul centrocampo: "La mia storia dimostra che io cerco un gruppo. I centrocampisti si devono inserire in area, Mandragora ha fatto il record di gol, Ndour è cresicuto, Brescianini ha dato mano, senza dimenticare Fagioli. Mi dispiace non aver avuto però Moise Kean che abbiamo provato a recuperare ma raggiunta ka salvezza abbiamo proseguito nel programma di recupero".