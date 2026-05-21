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La Curva Fiesole si scaglia ancora contro i calciatori: "Fate le valigie e cambiate residenza"
Alla vigilia di Fiorentina-Atalanta, ultima gara di una stagione deludente da parte dei viola, il tifo organizzato comincia a farsi sentire. Dopo lo striscione apparso stamani in zona Scandicci (qui la foto), un altro è stato posiziona sul cavalcavia delle Cure a Campo di Marte. “Vedervi giocare è stata una sofferenza, fate le valigie e cambiate residenza!”, firmato Curva Fiesole.
Firenze si prepara alla contestazione che avverrà domani sera al Franchi. Di seguito gli scatti realizzati da FirenzeViola.it sul posto:
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