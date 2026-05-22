Fiorentina-Atalanta 0-0, un quarto d'ora di dominio Dea: che parate di Christensen
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Un quarto d'ora di quasi sola Atalanta al Franchi. La squadra che va più vicina al gol è quella di Palladino, prima con un bel tiro a giro di Samardzic e poi con un altro paio di conclusioni che hanno impegnato Christensen. Al 16' anche un rasoterra di sinistro di Raspadori esce di poco a lato, due minuti dopo è Sulemana a lasciar partire un destro forte che respinge ancora il portiere danese, che si ripete poi ancora su Samardzic. Punteggio che resta dunque sullo 0-0, ma c'è una sola formazione in campo.
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