Fiorentina ancora con il 3-5-2. Ma per Repubblica gioca Moreno a destra

vedi letture

Nel punto che l'edizione di Firenze di Repubblica fa sulla probabile formazione della Fiorentina che stasera alle ore 18.45 italiane sfiderà il Panathinaikos, non ci sono molti dubbi sul fatto che Palladino vada avanti con il 3-5-2, un modulo che piace tanto al tecnico e che ha dato risultati con la vittoria - pur striminzita - contro il Lecce venerdì scorso.

Ma se sulla presenza dal 1' in porta di Terracciano non ci sono dubbi avendolo annunciato lo stesso tecnico in conferenza stampa alla vigilia, la sorpresa rispetto alle attese della vigilia è il fatto che il quotidiano nella difesa a tre inserisce Comuzzo al centro, Ranieri a sinistra e soprattutto Moreno come braccetto di destra. Possibile nuova chance dall'inizio dunque per il difensore argentino ex Belgrano che ancora non ha un ruolo ben definito nelle gerarchie ma stasera potrebbe avere un'altra occasione importante.

L'altro grande dubbio è su chi affiancherà Moise Kean in attacco: se sul fatto che Gudmundsson possa andare in panchina ci sono più che altro certezze, il ballottaggio tra Beltran e Zaniolo è aperto. Alla fine potrebbe spuntarla l'argentino.