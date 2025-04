FirenzeViola Fiorentina al lavoro, Gosens in recupero, Colpani ancora a parte

La Fiorentina è tornata al lavoro in vista della gara con il Milan sabato sera. Resta l'ottimismo per il recupero di Robin Gosens che ha accusato un problema nell'immediata vigilia con l'Atalanta. Il giocatore verrà monitorato quotidianamente per capire se ha recuperato completamente dalla botta presa ma, appunto, si respira ottimismo anche se non si è allenato in gruppo. Nessuna novità per Andrea Colpani che continua il lavoro a parte per recuperare e dare il suo contributo in quest'ultima parte di stagione.