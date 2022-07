FIO-TRI, Ecco i migliori viola nella partita di oggi

Questi i giocatori della Fiorentina che hanno fatto le migliori prestazioni oggi pomeriggio, nel corso della quarta e ultima amichevole del ritiro di Moena:

Nico Gonzalez: recuperato a tempo di record dai problemi alla cervicale (figli di una rovesciata in allenamento finita male), è l’arma in più dei viola nel corso del primo tempo. Le sue serpentine in avvio di gara lasciano di stucco la difesa della Triestina e non è un caso che sia grazie ad una sua accelerazione con tanto di dribbling che dopo appena 6’ i viola siano riusciti ad aprire le marcature. Nella ripresa si mangia da posizione angolata un gol già fatto mandando alto sopra la traversa. Inizia la gara con la 10, conclude con la 19 di Mandragora visto che la prima divisa si era strappata.

Sofyan Amrabat: giganteggia a centrocampo senza perdere mai una palla, che quando gli arriva tra i piedi è come se finisse in una cassaforte. Si concede a metà primo tempo anche una ruleta che esalta i 1.800 spettatori del Benatti mentre in chiusura di primo tempo rischia grosso in un brutto scontro con Lovisa dove però ad avere la peggio è stato il centrocampista ex Primavera viola.

Youssef Maleh: il marocchino chiude il suo ritiro confermando le buone sensazioni dei giorni scorsi, ovvero quelle che hanno eletto l’ex Venezia come uno dei protagonisti della fase di lavoro a Moena. La mezzala dialoga molto bene con i suoi compagni e prova anche alcuni inserimenti pericolosi.