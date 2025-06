Dagli inviati 1° Memorial Marco Pezzati, lo Scandicci trionfa in finale nel nome del Merenda

Si è concluso sabato sera, con il trionfo in finale dello Scandicci, il «1° Memorial Marco Pezzati», il torneo di calcio in ricordo del giovane tifoso viola ed ex giocatore soprannominato «Merenda» tragicamente scomparso il 22 febbraio 2024 a 31 anni in un incidente stradale avvenuto in provincia di Catanzaro.

A partecipare alla manifestazione - che si è tenuta presso le strutture dello Sporting Arno - otto formazioni categoria Allievi rappresentanti delle squadre dove Pezzati ha giocato quando era in vita: oltre ai padroni di casa, erano infatti presenti Fortis Juventus, Sangiovannese, Scandicci, Fiesole Calcio, Signa, Rondinella e San Giusto.

Nella finale che è andata in scena sabato alle 18, lo Scandicci si è imposto sulla Sangiovannese. A premiare la squadra vincitrice, presente la madre di Pezzati, Francesca. Tanti i tifosi viola (in particolare quelli della Curva Fiesole) presenti all'evento. Ecco alcune immagini della serata, con le squadre finaliste premiate al Memorial.