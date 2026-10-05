L'Italia Under 21 spazza via la Polonia con super Ndour: 6-2 e qualificazione

L'Italia Under 21 rifila una lezione di calcio ai pari età della Polonia, arrivata a Pescara da prima nel girone di qualificazione ai prossimi Europei di categoria e tornata a casa con le pive nel sacco dopo un 6-2 senza possibilità di appello. Gli azzurrini del CT Baldini non sbagliano e si garantiscono la qualificazione da primi nel girone non sbagliando quasi nulla sulle ali di un super Cher Ndour che con la 10 sulle spalle e la fascia da capitano al braccio regala spettacolo segnando una doppietta.

Il secondo gol in particolare è una perla dalla distanza che ha permesso all'Italia di dilagare. Del calciatore della Fiorentina il secondo e il terzo gol azzurro, di Koleosho, Fini, Lipani e Cherubini le altre segnature nella bella serata di Pescara.