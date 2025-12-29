Calciomercato Fiducia in Vanoli, ma pronte due alternative. Becao nome valido per la difesa: le ultime di mercato

Avanti ancora con Paolo Vanoli: questa la volontà della Fiorentina. A meno di un tracollo clamoroso, la sfida di domenica prossima contro la Cremonese non sarà quindi decisiva per il futuro del tecnico viola. Questo quanto raccolto da Radio FirenzeViola: l'idea è quella di sostenere Vanoli in questo periodo, non solo per la sfida con la Cremonese ma anche in quelle contro Lazio e Milan.

Nel caso in cui la situazione precipiti ulteriormente però, ecco due possibili alternative per la panchina rappresentate da Luca Gotti e Gabriele Cioffi. Fronte entrate: quattro nomi sulla lista degli obiettivi sono quelli di Lazar Samardzic (Atalanta), Diego Coppola (Brighton), Rodrigo Becao (difensore Fenerbahce) ed Eric Martel (Colonia), tutte ipotesi in prestito per rilanciare questi calciatori in questo momento ai margini nelle rispettive realtà. Ci saranno poi da fare alcune necessarie uscite: su tutti Amir Richardson, conteso tra Nizza e Besiktas; Dodo-Inter è invece una pista in questo momento fredda, coi nerazzurri che hanno altre idee per sostituire l'infortunato Dumfries a destra. Sulla lista dei cedibili anche Mattia Viti e Pablo Marì, anche se quest'ultimo ha un'incognita legata al recente infortunio (lesione di primo grado del muscolo soleo della gamba destra). Una cosa è certa: sarà un gennaio ricco di operazioni per la Viola. Occhio anche alla situazione di Hans Nicolussi Caviglia, richiesto dal Cagliari.