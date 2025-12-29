Paratici a vedere il Tottenham, Frank: "Non lo sapevo, ormai voci su tutti"

Fabio Paratici è vicino a diventare il nuovo responsabile dell’area sportiva della Fiorentina, un ruolo centrale che lo vedrebbe guidare le strategie di mercato e il progetto tecnico del club viola già nei prossimi giorni. Una notizia sta facendo rumore anche in Inghilterra, dove Paratici è legato al Tottenham, club in cui ricopre tutt'ora un ruolo da dirigente occupandosi di mercato, scouting e pianificazione sportiva.

Proprio al termine della partita di Premier League vinta 1-0 dal Tottenham contro il Crystal Palace, sfida disputata ieri che Paratici ha seguito dalla tribuna, l’allenatore degli Spurs Thomas Frank è intervenuto in conferenza stampa sulle numerose voci che circolano attorno al club, comprese quelle legate a Paratici: "Non sapevo che Vinai (Vinai Venkatesham, altro dirigente degli Spurs) e Fabio fossero presenti allo stadio ma me lo aspettavo. Come ho già detto, in questo periodo sono circolate tantissime voci su ogni aspetto: dai giocatori allo staff, fino ai dirigenti. Praticamente su chiunque".