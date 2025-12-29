Il Cagliari forte su Nicolussi, TMW: "Ecco la strategia della Fiorentina"

Hans Nicolussi Caviglia può lasciare la Fiorentina. Secondo quanto riporta TMW il Cagliari è pronto ad approfittare della situazione complicata del classe 2000 a Firenze. Il club del presidente Giulini cerca proprio un centrocampista con le sue caratteristiche ed è in forte pressing per arrivare a dama. L'intenzione della Fiorentina oggi è quella di avallare questo trasferimento, può risolvere il prestito per poi permettere al Cagliari di chiudere per l'acquisto.

C'è però bisogno ancora di qualche giorno, soprattutto dell'insediamento di Fabio Paratici alla Fiorentina atteso per la prossima settimana. Tutti in casa viola sono ora in attesa dell'approdo ufficiale del dirigente del Tottenham, di un espertissimo uomo mercato chiamato a una profonda rivoluzione nel mese di gennaio. Tutti, anche il Cagliari e Nicolussi Caviglia che son pronti a mettersi d'accordo dopo che la Fiorentina avrà dato il definitivo via libera alla sua cessione.