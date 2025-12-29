Per Criscitiello il 2025 della Fiorentina è da 0 in pagella: "Alcune colpe le ha anche la piazza"

Il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello ha dato sul sito ufficiale della propria emittente i voti al 2025 delle squadre. La Fiorentina si prende addirittura zero e per il noto giornalista è la peggior squadra italiana dell'anno solare: "Mi verrebbe voglia di non fare commenti e lasciare solo il voto. Due righe per rispetto dei tifosi viola. La società è allo sbando e Commisso non prende mezza decisione. Rinvia sempre. Di questo passo la B è inevitabile. Folle pensare, a fine 2025, che la Fiorentina sia la più seria candidata alla retrocessione. Non esiste.

Se però sostituisci Joe Barone con un addetto stampa, fingi di esonerare Pradè e prendi Goretti come uomo mercato, allora, davvero meriti di andare in B. Una squadra di gente che non lotta, se ne frega e non suda la maglia. Alcune colpe, però, sono anche della piazza. Troppe pressioni e pretese per una squadra che non può essere considerata a livello delle 5-6 big di Italia. Non ci sono le condizioni. Una chance di salvezza c’è ancora ma bisognava cambiare subito Direttore e preparare un mercato di gennaio importante sia in entrata che in uscita. Questa fase di stand by aiuta solo le dirette concorrenti a sperare nella morte della viola".