Fiorentina su Samardzic: il serbo dell'Atalanta può partire a gennaio

SkySport parla di un interesse della Fiorentina per Lazar Samardzic: il trequartista dell'Atalanta piace ai viola, che potrebbero inserirlo nella lista degli obiettivi di un gennaio che si prospetta di rivoluzione. Classe 2002, da quattro anni in Italia, dopo tre stagioni all'Udinese, nell'agosto 2024 Samardzic è passato all'Atalanta con la formula del prestito con obbligo di riscatto a 23 milioni di euro, poi esercitato nei mesi successivi. A Bergamo, in una stagione e mezzo, ha disputato 61 gare segnando otto reti, la più importante e bella risale a due mesi fa, quando in pieno recupero, al Velodrome, si è fatto tutto il campo palla al piede per poi scagliare sotto la traversa una conclusione che è valsa l'1-0 della Dea in casa dell'Olympique Marsiglia.

C'era ancora Ivan Juric in panchina. Poi, con l'arrivo di Raffaele Palladino, Samardzic ha perso progressivamente spazio, fino ad arrivare alla partita di ieri contro l'Inter: subentrato al 75' al posto di Kolasinac, Samardzic è stato autore di un errore clamoroso nel finale di gara, quando da pochi passi ha strozzato col mancino una sorta di rigore in movimento, spedendo fuori il pallone del possibile 1-1.