Calciomercato Conferme su Fiorentina-Samardzic: la pista di mercato può prendere forma

Tra le priorità della Fiorentina a gennaio c’è il centrocampista. Il reparto andrà rinforzato, tanto che i dirigenti viola sono già al lavoro per cercare un profilo che possa fare al caso. Tra i nomi al vaglio c’è Lazar Samardzic, che secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it interessa eccome alla società di Commisso. Nelle prossime settimane la pista di mercato può prendere forma, anche se il giocatore ha un contratto con l'Atalanta la cui durata non agevola un’eventuale operazione low cost.

La possibile strategia.

Samardzic ha sottoscritto un accordo quadriennale coi nerazzurri, fino al giugno del 2029, quindi non è automatico che i bergamaschi lo cedano per una cifra inferiore ai 20 milioni di euro (è stato pagato 23 milioni dall’Udinese). Considerate difficoltà economiche della Fiorentina, la controparte potrebbe convincersi a ragionare di un prestito con obbligo di riscatto condizionato al verificarsi di determinate circostanze. Sta di fatto che i viola hanno messo in lista il classe 2002.

La situazione del ragazzo.

Samardzic ha collezionato 61 presenze e segnato 8 reti in un anno e mezzo di Atalanta (era arrivato in prestito con obbligo di riscatto nel 2024). Nelle ultime settimane ha perso progressivamente spazio, finendo ai margini del progetto nerazzurro. Da capire se la Dea sia disposta a scendere a più miti consigli per liberare il ventitreenne, che cerca spazio e nuovi stimoli per alzare il livello delle proprie prestazioni. La Fiorentina ci pensa attentamente per il calciomercato invernale.