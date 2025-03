Fattore Franchi, la Fiorentina vola in casa con le big: all'appello mancano Atalanta e Bologna

L'edizione odierna del quotidiano La Repubblica (Firenze) si concentra sul rendimento casalingo della Fiorentina in questa stagione. Nonostante i lavori di restyling e la diminuzione della capienza, lo stadio Artemio Franchi sta rimanendo un solido alleato per la formazione gigliata. Basta mettere a confronto le due classifiche, in casa e in trasferta, della Serie A. Tra le mura amiche i ragazzi di Palladino hanno conquistato bene 30 dei 48 punti totali a disposizione, la capolista Inter è davanti di sole tre lunghezze. Guardando invece solamente alle sfide giocate lontano da Campo di Marte, i gigliati sarebbero fuori dalla zona Europa e dietro a tutte le dirette concorrenti. Il fattore Franchi insomma continua ad incidere.

A proposito domenica riparte il campionato e i viola sfideranno in casa l'Atalanta di Gasperini (squalificato). Un big match che non fa certo paura a Palladino e ai suoi uomini, visto che in questa stagione Ranieri e compagni hanno battuto quasi tutte le big del campionato proprio al Franchi. Lazio, Roma, Milan, Lazio e Juventus infatti sono tornate a casa senza punti dalla trasferta fiorentina. Da qui alla fine i viola dovranno affrontare in casa Atalanta, Parma, Empoli e Bologna. Un'occasione da non sprecare soprattutto contro bergamaschi e felsinei, visto anche le amare sconfitte dell'andata. Oltre al campionato i gigliati potranno sfruttare il fattore Franchi anche in Conference League visto che giocheranno sia ai quarti che in una possibile semifinale il ritorno in casa.