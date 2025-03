Dagli inviati Esce anche Fagioli: standing ovation per l'ex della partita. Dentro Folorunsho

Dura ottantacinque minuti la gara di Nicolò Fagioli:l'ex dell'incontro, alla prima da avversario contro la Juventus, esce tra gli applausi scroscianti del suo nuovo pubblico, che si alza in piedi per omaggiarlo dopo una partita ricca di colpi di classe sopraffina. Al suo posto, all'85', dentro Michael Folorunsho per i minuti finali.