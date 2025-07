Social Moise Kean "rompe" il silenzio social con un video. E Dodo: "Fratello"

Moise Kean "rompe" il silenzio via social e torna a pubblicare sul suo profilo Instagram. Dopo giornate enigmatiche a seguito della scelta di Kean di cancellare tutti i post e le immagini dal proprio profilo, l'attaccante classe 200 della Fiorentina ha scritto: "Grazie a Dio per avermi fatto l'uomo che sono, sono troppo forte!",a corredo di un video che lo ritrae in abiti sportivi, con i capelli lunghi sciolti e un pallone tra le braccia, oltre a qualche immagine di Kean in piscina e alla canzone "Walking on the moon" dei "Police" del cantante Sting.

Tra i tanti commenti arrivati subito soprattutto da tifosi della Fiorentina, anche quello dell'amico e compagno Dodo che gli ha scritto: "Mio fratello".